Cae uno de los más buscados en Bayamón: sospechoso de crimen organizado y golpear a su hijo de 5 años
Enfrenta una fianza total de $600,000.
Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, capturaron a John Anthony Pacheco Sánchez, de 27 años, quien figuraba entre los 10 más buscados del área policíaca de Bayamón.
Contra Pacheco Sánchez pesaban dos órdenes de arresto, emitidas en 2019 y 2024, por delitos de armas, violencia doméstica y maltrato a menores, con una fianza total de $600,000.
El arresto fue diligenciado por el agente Rafael Rivera Ríos, bajo la supervisión del sargento Víctor Díaz, y Pacheco Sánchez fue llevado ante la jueza Carolina Guzmán Tejada, quien ordenó su ingreso a prisión.
Según la investigación, la primera orden de 2019, emitida por el juez Emer Rodríguez Díaz, estaba asociada a crimen organizado e incluía cargos por transporte y venta ilegal de un arma de fuego sin licencia, hechos ocurridos el 27 de marzo de 2019 en Bayamón. La fianza impuesta fue de $500,000.
La segunda orden, de 2024, fue emitida por la jueza Darelis López Rosario por maltrato agravado y maltrato a menor, tras alegaciones de que Pacheco Sánchez golpeó en varias ocasiones a su hijo de 5 años y a su expareja, hechos ocurridos el 25 de marzo de 2024. La fianza en este caso fue de $100,000.