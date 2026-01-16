Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, capturaron a John Anthony Pacheco Sánchez, de 27 años, quien figuraba entre los 10 más buscados del área policíaca de Bayamón.

Contra Pacheco Sánchez pesaban dos órdenes de arresto, emitidas en 2019 y 2024, por delitos de armas, violencia doméstica y maltrato a menores, con una fianza total de $600,000.

Los 10 más buscados del área policíaca de Bayamón, al mes de febrero de 2025. ( Suministrada )

El arresto fue diligenciado por el agente Rafael Rivera Ríos, bajo la supervisión del sargento Víctor Díaz, y Pacheco Sánchez fue llevado ante la jueza Carolina Guzmán Tejada, quien ordenó su ingreso a prisión.

Según la investigación, la primera orden de 2019, emitida por el juez Emer Rodríguez Díaz, estaba asociada a crimen organizado e incluía cargos por transporte y venta ilegal de un arma de fuego sin licencia, hechos ocurridos el 27 de marzo de 2019 en Bayamón. La fianza impuesta fue de $500,000.

La segunda orden, de 2024, fue emitida por la jueza Darelis López Rosario por maltrato agravado y maltrato a menor, tras alegaciones de que Pacheco Sánchez golpeó en varias ocasiones a su hijo de 5 años y a su expareja, hechos ocurridos el 25 de marzo de 2024. La fianza en este caso fue de $100,000.