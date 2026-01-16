Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, capturaron a John Anthony Pacheco Sánchez, de 27 años, quien figuraba entre los 10 más buscados del área policíaca de Bayamón.

Contra Pacheco Sánchez pesaban dos órdenes de arresto, emitidas en 2019 y 2024, por delitos de armas, violencia doméstica y maltrato a menores, con una fianza total de $600,000.

Los 10 más buscados del área policíaca de Bayamón, al mes de febrero de 2025.
Los 10 más buscados del área policíaca de Bayamón, al mes de febrero de 2025.

El arresto fue diligenciado por el agente Rafael Rivera Ríos, bajo la supervisión del sargento Víctor Díaz, y Pacheco Sánchez fue llevado ante la jueza Carolina Guzmán Tejada, quien ordenó su ingreso a prisión.

Según la investigación, la primera orden de 2019, emitida por el juez Emer Rodríguez Díaz, estaba asociada a crimen organizado e incluía cargos por transporte y venta ilegal de un arma de fuego sin licencia, hechos ocurridos el 27 de marzo de 2019 en Bayamón. La fianza impuesta fue de $500,000.

La segunda orden, de 2024, fue emitida por la jueza Darelis López Rosario por maltrato agravado y maltrato a menor, tras alegaciones de que Pacheco Sánchez golpeó en varias ocasiones a su hijo de 5 años y a su expareja, hechos ocurridos el 25 de marzo de 2024. La fianza en este caso fue de $100,000.