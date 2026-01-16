Seis miembros de una familia fueron arrestados la mañana del jueves durante un allanamiento realizado por la División de Drogas del área de Arecibo de la Policía de Puerto Rico en una residencia ubicada en la carretera 643 de las Parcelas Pinzón, en el barrio Pugnado de Manatí.

La orden de registro y allanamiento, que contó con la colaboración de la unidad canina y de la agencia federal Homeland Security Investigations, resultó en la detención de Olga Martínez Martínez, de 67 años; Gustavo García Sierra, de 53; Jackeline De Jesús Martínez, de 45; Jensen Vázquez Santiago, de 24; Perla García de Jesús, de 21; y Christian García De Jesús, de 19.

Imágenes captadas durante los arrestos muestran que una de las sospechosas manifestó: “Sea la madre de las cámaras, ojalá te explote en la cara”, según informó NotiCentro.

Además, se observó sonriente a otra de las arrestadas mientras era escoltada fuera de la residencia.

Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon un arsenal que incluía cuatro pistolas (una Smith & Wesson 9mm, una Smith & Wesson MP 9mm, una Glock modelo 22 calibre 40 y una Glock modelo 45 calibre 9mm), un rifle calibre 5.56, 61 municiones calibre 40, 56 municiones calibre 9mm, una munición FN, 4 cargadores de rifle, 13 cargadores de pistola, parte de un rifle, un envase con marihuana, parafernalia y $12,446 en efectivo más $141 en monedas.

Los casos serán referidos a la Fiscalía de Arecibo para la radicación de los cargos correspondientes.