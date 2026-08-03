Un octogenario que figuraba como sospechoso del crimen de su vecino medio de una disputa por colindancias en una finca del sector Las Jácanas del barrio Sumidero, en Aguas Buenas, fue capturado en horas del mediodía de hoy, lunes, informó la oficina de prensa de la Policía.

La intervención ocurrió en el sector La Rampla, cerca de su residencia y de la escena de los hechos. El adulto mayor sufrió un quebranto de salud por lo que fue trasladado a un hospital.

La víctima en este caso es el pensionado Víctor Bruno Rosas, de 75 años, quien se alega fue baleado por el vecino que poseía licencia de portación de armas vigente.

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Las armas de fuego le fueron ocupadas.

La investigación está a cargo del agente Elvin Adams Matías, de la División de Homicidios del CIC de Caguas, y la fiscal Stefanie Pérez Díaz