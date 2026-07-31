Un hombre fue baleado esta mañana en medio de una pelea por colindancias entre vecinos en una finca del sector Las Jácanas del barrio Sumidero, en Aguas Buenas, según informó la oficina de prensa de la Policía.

La llamada de alerta sobre un herido de bala se recibió a las 10:12 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar, los patrulleros encontraron muerto al pensionado Víctor Bruno Rosas, de 75 años, por impactos de bala, y arrestaron al sospechoso, que es su vecino de 80 años. El octogenario poseía licencia de portación de armas vigente.

La investigación de la escena del crimen está a cargo del agente Elvin Adams Matías, de la División de Homicidios del CIC de Caguas, y la fiscal Stefanie Pérez Díaz.

En lo que va de año se han reportado 269 asesinatos, una diferencia de 10 más, si se compara con la misma fecha el año pasado.