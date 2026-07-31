Un ciudadano de 32 años sobrevivió a un violento robo domiciliario y secuestro tras enfrentar a los delincuentes esta mañana el sector La Cuesta de la Esperanza del barrio Daguao, en Naguabo.

Según la información preliminar, a eso de las 6:00 a.m. de hoy, viernes, dos hombres armados forzaron la puerta principal de la residencia, logrando acceso al interior, donde lo amenazaron, lo tiraron al piso y se apropiaron de varias prendas.

Los asaltantes lo obligaron a abordar un vehículo marca Hyundai Kona color gris, para huir del lugar.

En el trayecto, el perjudicado comenzó a forcejear con uno de los asaltantes, logrando despojarlo de un arma de fuego y realizó varios disparos, los cuales impactaron el vehículo.

Acto seguido, el conductor perdió el control del volante, desviándose hacia la izquierda. Los ladrones abandonaron el vehículo y al perjudicado, quien resultó ileso.

El agente César Xavier Salas Vélez realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quienes continuarán con la pesquisa correspondiente.