Para el 11 de agosto, el mismo día en el que se cumple un año del asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, el juez Juan A. Reyes Colón citó a todos los testigos del caso contra Anthonieska Avilés Cabrera acusada por este delito para tomarles juramento.

La medida no es común, pero se utiliza en aras de mantener medidas cautelares durante el proceso, que ha estado matizado por los planteamientos de la defensa sobre publicidad excesiva, la cual ha recurrido a varias peticiones para su posposición, sin éxito.

El proceso para seleccionar un jurado imparcial ha enfrentado dificultades desde su inicio.

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“Este tribunal ordena la citación de todos los testigos anunciados por las partes para el 11 de agosto de 2026, a las 8:30 a.m., a los fines de tomarles juramento y apercibirlos de no emitir expresiones sobre el caso, abstenerse (y sin limitarse) de hablar con nadie, los medios, entre ellos, abogados o fiscales”, indica la orden emitida ayer, 30 de julio por el juez superior.

También se han separado las fechas del 3 y 4 de agosto para la continuación de los procedimientos, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

El juez citó en corte abierta a seis paneles de jurado para el 11 de agosto.

En Puerto Rico, cada panel de potenciales jurados citado al tribunal está compuesto por 14 personas. De este grupo inicial se depuran los candidatos mediante el proceso de selección y recusación hasta escoger a los 12 miembros definitivos que integrarán el jurado del caso.

No existe un número fijo y obligatorio de jurados suplentes que deba tener un tribunal, ya que la ley otorga al juez la discreción de ordenar el nombramiento.

El 28 de julio, el Tribunal Supremo, determinó “no ha lugar” a la petición de Certiorari y Moción de Auxilio de Jurisdicción de la defensa representada por la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) en la que solicitaba la paralización del proceso por publicidad adversa.

La defensa de la acusada considera que el caso debía paralizarse debido a la publicidad adversa que considera que ha “sido de tal magnitud que resulta irreal el querer pretender en estos momentos encontrar unos candidatos a jurado que no hayan tenido contacto con la prueba y que no hayan prejuzgado los hechos de este caso”.

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Inicialmente, el 23 de junio, la jueza Carol M. Ortiz Rivera, del Tribunal de Guayama, determinó “no ha lugar” a la moción Reclamando Publicidad Adversa y Solicitud de Remedio solicitada a nombre de Avilés Cabrera, quien enfrenta cargos -junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

La defensa de la joven de 18 años, representada por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Anthelyn Jiménez Emmanueli, de SAL, plantearon que esta situación afecta la garantía constitucional que cobija a toda persona acusada de delito a tener un juicio justo ante un jurado imparcial, a un debido proceso de ley y a una presunción de inocencia.

Han insistido en que para que se pueda encontrar un jurado imparcial o menos prejuiciado es indispensable un período de enfriamiento de al menos seis meses.

“En los pasados tres meses se estuvo transmitiendo el juicio por jurado de la coacusada Elvia Cabrera (madre de Anthonieska) y el 23 de julio recayó un veredicto de culpabilidad lo que ha influenciado aún más la opinión pública de potenciales candidatos a jurado en todo Puerto Rico”, argumentaron en su petición.