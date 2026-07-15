El testigo del Ministerio Público, Reinaldo J. Fernández Maldonado, quien era el cuñado de Gabriela Nicole Pratts Rosario, declaró esta tarde durante el juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, que pudo observar a la hija de la imputada, Anthonieska Avilés Cabrera parada frente a la víctima con sangre en sus manos y ropa.

Según narró en la sala del juez Luis S. Barreto, del Tribunal de Aibonito, estaba conversando con dos jóvenes identificados como Luis y Papucho junto a Yandriel, Dylan y Yeddiel, cuando escuchó “unos tenis raspando la brea y una gritería. Me doy cuenta que Lismary (su pareja) está peleando y fui corriendo hacia ella”.

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“Me percato que había alguien como eñangotao, pero no me di cuenta quien era. Estaba Karelin (pareja de Miriatny) dándole a Gabriela, que era la persona que estaba eñangotá. Estaba Antho al frente de ella, de Gabriela, estaba Miriatny y estaba Elvia cerca de ella”, detalló Fernández Maldonado.

Precisó, a preguntas de la fiscal Miriam Nieves Vera que se dio cuenta que era Lela quien se encontraba en cuclillas por el traje negro que vestía.

“Estoy tratando de separar a Lismary (hermana de la víctima), la logro separar, pero se enreda a pelear otra vez, en eso le estaban dando a Lisandra (madre de la víctima), Elvia...seguí tratando de separar a Lismary, la separé”.

En ese momento escuchó a Dylan gritarle el nombre de Lela y al fijarse ya estaba sobre la carretera.

¿Qué es lo próximo que usted puede observar?

“A Antho llena de sangre”, respondió el testigo.

Mientras Gabriela Nicole estaba en el piso la vio con los ojos mirando hacia arriba y no reaccionaba. “Estaba trinca”.

Vio a Anthonieska hablando con su madre, Elvia y ambas presuntamente estaban nerviosas.

Añadió que la montaron en un Toyota Corolla de Dylan para llevarla al hospital junto a Lisandra y Paola.

Cuando llegó encontró a Lisandra en el hospital y la ayudó a llenar el récord médico, mientras la atendían en la Unidad de Trauma del hospital.

Salió a buscar una frisa para Lela cuando lo llamaron que regresara porque había muerto. Se encontró a su novia Lismary en medio de la calle “desorientada, sola, gritando”.

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Al preguntar lo que había sucedido y le repitieron que su cuñada murió reaccionando con incredulidad.

En un momento dado, se le acercó Leshandra Pesante Rodríguez, quien declaró más temprano y le contó que “Elvia estaba buscando algo en su cartera y después le entregó la cartera a ella...me quedo callado”.

A preguntas del abogado de defensa Alberto Rivera Ramos, Fernández Maldonado, confirmó que no pudo ver quién apuñaló a Gabriela Nicole, que tampoco observó a Elvia Cabrera sacara algo de la cartera y lo entregara a alguien.

Aclaró que Pesante Rodríguez le hubiese mencionado que sacó un punzón ya que no le describió el objeto.

El viernes 17 de julio continuará el juicio y se separó las fechas del 21 al 24 de julio, con miras a que se termine el desfile de prueba.