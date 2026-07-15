Leshandra L. Pesante Díaz, de 31 años, durante su interrogatorio con relación al crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025, en Aibonito, aseguró que observó a la imputada Elvia Cabrera Rivera sacar un punzón de su cartera y pasárselo a su hija Anthonieska Avilés Cabrera, durante las peleas en el desvío Roberto Colón.

Según narró durante la continuación del juicio por jurado contra Cabrera Rivera en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, la fatídica noche caminó desde el frente del negocio La Placita Martínez junto a Bethsaida Caratini Ortiz, quien es su amiga, pero le llama titi Bethsaida, Miriatny (hermana de Anthonieska), Karelin (pareja de Miriatny), Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo y Gisellis.

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Mientras Fabiola y Miriatny discutían, esta última recibió un puño en el rostro y fueron separadas por Bethsaida, tía política de la víctima quien les advirtió que no debían pelear porque eran hermanas.

Comenzaron a acercarse Lismary (hermana de Lela), Dylan, Reynaldo, “y yo les decía que era problemas de hermanas que no se metieran...después de eso se acercó Karelin y titi Bethsaida se alejó” y se quedaron hablando entre las tres conversando tranquilas.

Después llegó “alterada” al desvío Elvia Cabrera con su hija Anthiany del Maestro Licuor Store y ¿preguntó qué estaba pasando? Y se acercó al grupo.

Pudo observar a Elvia Cabrera sacar con su mano derecho un punzón de su cartera y “se lo pasó a su hija Antho”.

Describió el punzón a preguntas de la fiscal Miriam Nieves Vera como de una pulgada de ancho, sin embargo, no pudo precisar el largo. Solo dijo que era puntiagudo y filoso.

¿Qué hizo con la cartera?, preguntó la fiscal

“Me la puso en mis manos”

¿Qué usted hizo?

“Me quedé en shock. Me quedé pensando ¿qué es lo que está pasando aquí? ...ellas se van para el revolú, para la pelea".

¿Qué fue lo próximo que usted vio?

“Estaban unos encima de otros”

¿Y usted qué hizo?

“Me quedé en el mismo sitio

“¿Por qué se quedó en el mismo sitio?

“Porque yo estaba en shock”

Al reaccionar se fijó que Lela estaba tirada sobre la carretera bocarriba con las manos en el piso y lanzó la cartera de Elvia Cabrera en la yerba para correr hacia ella y trató de tomarle el pulso y no tenía, para ese momento ya llegaron sus amigos para llevarla al hospital.

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Pudo observar a Bethsaida indicarle a la madre de la víctima lo que estaba sucediendo y que se montara en el carro de Dylan, lo cual hizo.

Ella decidió quedarse en el desvío porque vio a Crisángel mareado y gritando de dolor. Por su parte, el herido narró que abrazó a la víctima, no obstante, Pesante Rodríguez, no lo pudo ver ni tampoco quién lo hirió.

Al quitarse el abrigo que estaba lleno de sangre pudo ver junto a Bethsaida que tenía un “roto” en la parte inferior del cuello y le colocaron un paño para que lo llevaran a un hospital.

Dijo que Elvia regresó a buscar la cartera e intentó hablar sobre lo sucedido, aunque no lo hizo.

Caminaron hacia el negocio El Maestro junto a Elvia, Antho, Miriatny y Antiany. Bethsaida y la testigo abordaron el vehículo de un amigo hacia el hospital. A su llegada pudo ver a la mamá de Gabriela Nicole tirada en el piso y reveló que “la nena había llegado muerta”.