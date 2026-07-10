El testimonio de Miriathny Dialyan Avilés Rodríguez, de 18 años, quien se sentó a declarar este viernes, en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri en el Tribunal de Aibonito, en el decimoctavo día de juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, sorprendió al revelar que una fiscal le pidió que comparara el objeto filoso que observó con un bolígrafo.

Este nuevo giro ocasionó que el juez retirara el jurado para llevar a cabo una vista de Regla 109 para decidir ese testimonio es admisible en el juicio, posteriormente se prosiguió con esa línea de preguntas.

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Mientras la fiscal Silda Rubio Barreto la interrogaba sobre los sucesos en el desvío Roberto Colón, explicó que mientras Antiany (hermana de Anthonieska) y Lismary (hermana de Lela) empezaron a pelear lo mismo hizo Lisandra (madre de Lela) y Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, mejor amiga de Anthonieska, por lo que decidió salir a defender a Gaba.

Fue golpeada y le pidió a su novia que la ayudara a levantarse al mirar hacia el lado derecho “veo que Antho está dándole con puño cerrado a Gabriela Pratts hacia el lado izquierdo de la cadera”.

¿Qué usted pudo ver si algo en ese puño que tenía Anthonieska?

No puedo contestar.

¿ Porqué razón usted no puede constetar?

“La fiscal Brenda Soto me dijo que dijera que era como un bolígrafo”, ante sus expresiones sobre lo ocurrido el 2 de septiembre de 2025, mencionó que se sintió presionada por el fiscal de distrito Ernesto Quesada, por afirmar que estaba mintiendo.

“Vi algo filoso. No lo puedo describir”, basada en su declaración inicial y hoy añadió que tenía punta.

Afirmó que le advirtió a la fiscal Soto que no quería declarar porque era sobre su hermana.

¿Qué usted le hizo cambiar para entonces sí decir lo que usted vio?

“Porque mientras estaba prestando mi declaración el fiscal Quesada me dice que estaba mintiendo y que tenía 99 años de cárcel y por miedo declaré”.

¿Cómo compara lo que usted vio el 11 de agosto con lo que usted dijo en la declaración jurada?

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“No es similar”.

¿En qué no es distinto?

“El bolígrafo”. El resto agregó es igual a lo que pudo observar.

Avilés Rodríguez está acompañada del Dr. Josué Santiago del Programa de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público solo para brindar apoyo.

La testigo del Ministerio Público es hermana paterna de Anthonieska Avilés Cabrera, quien enfrenta cargos junto a su madre por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, en procesos por separado.

Su imagen cobró notoriedad cuando a finales del mes de diciembre de 2025, la Policía emitió y posteriormente dejó sin efecto una Alerta Rosa por su desaparición.

De acuerdo con otros testigos que han sido interrogados durante el proceso por el Ministerio Público, el origen de las peleas que culminaron con el asesinato de Lela se inició cuando la hermana de Avilés Rodríguez, Fabiola, discutió con ella por teléfono celular durante las actividades del Cierre del Verano del Municipio de Aibonito, ya que esta última presuntamente se oponía a que tuviera una relación sentimental con Karelyn Plata de 25 años.

El 22 de agosto de 2025, Mariatny entregó un mahón con tres manchas como puntitos de sangre y un teléfono celular propiedad de Figueroa Arroyo, pero que ella lo pagaba, en la parte posterior de una farmacia al agente Gerardo Berríos, mientras estaba acompañada de una hermana mayor Alieska y del licenciado Alfredo López, ya que era menor para esa fecha.

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Durante el turno de la licenciada Mayra López Mulero para contrainterrogarla, se comenzó a analizar el contenido de los mensajes de texto y voz que intercambió ese día.

En uno de los mensajes en la tarde del día de los hechos con su pareja sostuvo que si no llega a ser porque alguien grita “la madre ni se preocupa”.

Entre ellos donde alegó que no era cierto que a la madre de la víctima la hubiesen aguantado y que a Lela la habían dejado sola. Este tema para determinar si es admisible bajo las reglas de evidencia se discute en ausencia del jurado.