Agentes adscritos al Strike Force de Carolina, en coordinación con personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) diligenciaron durante la tarde de hoy, martes, una orden de arresto federal en el sector Villa Cañona II, en Loíza.

En la comunidad fue arrestado Jensen Martínez López, de 42 años y residente en San Juan.

El fugitivo federal Jensen Martínez López, buscado por cargos de lavado de dinero fue capturado en Loíza. ( Suministrada por la Policía )

Contra el fugitivo federal pesaba una orden de arresto, expedida el 24 de septiembre de 2025, por cargos de conspiración y encubrimiento para lavado de dinero.

La DEA asumió la custodia del imputado para la continuación de los procedimientos correspondientes en el Tribunal Federal.