Capturaron a sospechoso del crimen en casa de empeño en Quebradillas
El delincuente entró el negocio y se apropió ilegalmente de unas prendas.
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Las autoridades capturaron esta tarde en una residencia en Quebradillas a un hombre que figura como sospechoso del asesinato de Allan Sahel Cordero Rosario de 27 años y residente en Camuy, en medio de un asalto.
Horas antes el agente Joyce Moody González, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, había solicitado a la ciudadanía colaboración para arrestarlo.
En estos momentos el hombre fue trasladado a la comandancia de área de Arecibo para ser entrevistado.
La víctima, que era empleado e hijo del dueño de la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, ubicada en la marginal de la carretera PR-2, en el barrio Cocos en Quebradillas, fue asesinado a balazos durante la tarde de ayer, lunes.
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Según el informe policíaco, los hechos fueron reportados a las 4:00 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Cordero Rosario en el suelo herido de bala. Los paramédicos que acudieron al lugar, certificaron que el joven había fallecido.
El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, capitán Carlos Vélez, indicó que los hechos ocurrieron presuntamente cuando el hombre entró y robó unas prendas e hirió de muerte al dependiente posiblemente al intentar impedirlo.
La fiscal Lucianne Sánchez Serrano, ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).