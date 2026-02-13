La jueza Carolina Guzmán, del Tribunal de Bayamón, determinó ayer causa para arresto por un cargo de homicidio negligente contra Luis E. Cabán Rosario de 69 años, por hechos ocurridos el miércoles en una residencia de la urbanización Ciara del Sol en Vega Baja.

De acuerdo con la pesquisa, mientras Cabán Rosario se disponía a limpiar un arma de fuego, presuntamente el arma se le disparó y alcanzó a su esposa Ignacia Santiago Labrador, de 79 años, en el muslo derecho, herida que le provocó la muerte en el lugar ya que se desangró.

La pareja llevaba una relación de 40 años y procrearon dos hijos. No se encontraron registros de querellas por violencia doméstica.

Se ocupó una pistola Taurus de calibre 9 milímetros con un casquillo pillado en el área de la recámara y un cargador con capacidad para 12 balas.

En la residencia fueron incautados varios celulares, 1,442 municiones de diferentes calibres, 15 cargadores y 13 armas de fuego de diferentes, ya que el detenido posee licencia de armas de fuego.

El sexagenario fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $100,000.

La vista preliminar fue señalada para el 24 de marzo.

El caso, que fue investigado por la agente Arlene Fernández, de la División de Homicidios de Vega Baja, fue consultado con la fiscal Angie Jiménez, quien radicó los cargos.