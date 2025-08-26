Ivana Karina Harrington, de 40 años y vecina de Guaynabo, enfrenta cargos por maltrato agravado al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $6,000, la cual no prestó, siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto, a las 3:20 p.m. en el estacionamiento de Advance Auto de Plaza Trujillo, en Trujillo Alto, donde la imputada agredió a su pareja con las manos en diferentes partes del cuerpo y lo insultó con palabras soeces porque este no la ayudó con unos paquetes que llevaba.

Ivana K. Harrington, enfrenta un cargo por violencia doméstica. (Suministrada por la Policía)

El incidente ocurrió frente a una niña de 6 años, hija de ambos.

El caso fue investigado por la agente Mayra Rodríguez Sued, de la División de Violencia Doméstica del CIC de Carolina.

La vista preliminar quedó pautada para el 4 de septiembre.