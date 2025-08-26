Ivana Karina Harrington, de 40 años y vecina de Guaynabo, enfrenta cargos por maltrato agravado al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $6,000, la cual no prestó, siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto, a las 3:20 p.m. en el estacionamiento de Advance Auto de Plaza Trujillo, en Trujillo Alto, donde la imputada agredió a su pareja con las manos en diferentes partes del cuerpo y lo insultó con palabras soeces porque este no la ayudó con unos paquetes que llevaba.

Ivana K. Harrington, enfrenta un cargo por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

El incidente ocurrió frente a una niña de 6 años, hija de ambos.

El caso fue investigado por la agente Mayra Rodríguez Sued, de la División de Violencia Doméstica del CIC de Carolina.

La vista preliminar quedó pautada para el 4 de septiembre.