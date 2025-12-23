La Policía de Puerto Rico investiga cuatro querellas de robos mediante carjacking reportados en la madrugada de hoy, martes, en menos de una hora, en los municipios de Mayagüez, Cayey, Santa Isabel y Ponce.

El primer incidente fue reportado a las 2:45 a.m., en el estacionamiento del centro comercial Mayagüez Mall, en ese municipio.

Según informó el conductor perjudicado, mientras estaba estacionado comiendo, se le acercaron dos enmascarados que viajaban a bordo de un vehículo color marrón y uno de ellos que portaba un arma de fuego se bajó y mediante amenaza e intimidación, lo despojó de su guagua marca Ford Explorer, color blanco, del año 2013 y con la tablilla IBK 433.

PUBLICIDAD

También le robaron un teléfono celular, dos computadoras portátiles y una cantidad indeterminada dinero en efectivo, que estaban en el interior del vehículo.

Los delincuentes no le causaron daño físico al querellante.

De otro lado, a las 3:19 a.m., otro carjacking se reportó en el estacionamiento de la tienda Walmart, en Cayey.

El ciudadano narró que cuando se estaba estacionando fue interceptado por tres encapuchados que vestían ropa oscura y lo obligaron a bajarse de su automóvil Honda Civic del año 2017 y con tablilla IXI-185, y se lo robaron.

El tercer carjacking fue reportado a eso de las 3:32 de la madrugada en el estacionamiento del restaurante El Meson Sandwiches, en Santa Isabel, donde el querellante fue abordado por cuatro individuos.

De acuerdo con el informe preliminar, uno de los sospechosos, vestido de negro y con la mano en la cintura, junto a otros tres delincuentes, despojó a la víctima de su teléfono celular y de un automóvil Toyota Corolla gris, del año 2022 y con la tablilla JUT-407.

El asalto más reciente ocurrió cerca de las 3:41 a.m. en el centro comercial Reina del Sur, que está ubicado en la avenida Baramaya, en Ponce.

El querelante estaba junto a una amiga en un automóvil Nissan Versa, del año 2021, color blanco y con la tablilla JTS-545, estaba estacionado frente a la tienda Walmart Super Center junto a una amiga, cuando se le acercaron dos pistoleros que los obligaron a bajarse del carro y lo abordaron.

PUBLICIDAD

Los asaltantes mientras escapaban hicieron varios disparos al aire, sin ocasionarle daño físico a los perjudicados.

Cabe señalar, que en el mismo sitio de los hechos fue recuperado el Toyota Corolla, color gris, del año 2022, que minutos había sido reportado hurtado mediante carjacking en Santa Isabel.

Personal de la División de Servicios Técnicos ocupó como evidencia varios casquillos de bala de diferentes calibres.

Agentes de las divisiones de Robos y Vehículos Hurtados de las áreas policíacas de Mayagüez, Ponce y Caguas tienen a cargo las investigaciones.