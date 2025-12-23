Auto impacta camión frente a mueblería en la PR-2 en Bayamón
Aunque no se ha reportado el cierre de carriles, el choque ha provocado un alto volumen de tránsito en el área.
Un accidente de tránsito leve se reportó esta mañana en la carretera PR-2 en Bayamón, frente a la entrada de la mueblería Berríos, informó la Policía.
Según el informe preliminar, un vehículo impactó a un camión en dirección de Toa Baja hacia Bayamón.
El conductor involucrado resultó con heridas leves y fue transportado a una institución hospitalaria, donde se encuentra en condición estable.
Agentes adscritos a la División de Tránsito de Bayamón atendieron la escena y continúan con la investigación correspondiente. Aunque no se ha reportado el cierre de carriles, el choque ha provocado un alto volumen de tránsito en el área.
Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas, como el expreso PR-22, para evitar retrasos.