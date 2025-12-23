Un accidente de tránsito leve se reportó esta mañana en la carretera PR-2 en Bayamón, frente a la entrada de la mueblería Berríos, informó la Policía.

Según el informe preliminar, un vehículo impactó a un camión en dirección de Toa Baja hacia Bayamón.

El conductor involucrado resultó con heridas leves y fue transportado a una institución hospitalaria, donde se encuentra en condición estable.

Agentes adscritos a la División de Tránsito de Bayamón atendieron la escena y continúan con la investigación correspondiente. Aunque no se ha reportado el cierre de carriles, el choque ha provocado un alto volumen de tránsito en el área.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas, como el expreso PR-22, para evitar retrasos.