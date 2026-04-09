La jueza Nereida Salvá Sandoval, del Tribunal de Caguas, determinó hoy causa para arresto violación a dos artículos de Ley de Tránsito, a Oscar Andrés Serrano Rivera, por atropellar mortalmente al gruero, Armando Rodríguez Rodríguez y huir de la escena en hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2025 en la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en el mencionado municipio.

Se le señaló una fianza de $200,000 la cual prestó y quedará en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete, informó el Departamento de Justicia.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Arlene Gardón Rivera, la fiscal del distrito de Caguas; Dennis Soto Fantauzzi y Yammir Samalot Rodríguez radicó un cargo por violación al Artículo 4.02(c) de la Ley de Tránsito, el cual sanciona la modalidad delictiva de causar la muerte a un peatón y abandonar la escena con una pena mandataria de 15 años de cárcel.

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Además, se radicó otra denuncia por violación al Artículo 5.07(c) de la misma ley al incurrir en negligencia e imprudencia al momento de consumar este delito, lo que conlleva una pena consecutiva de 15 años de cárcel.

La vista preliminar quedó señalada para el próximo 21 de abril.

La víctima, falleció en el lugar de los hechos como resultado directo de los severos traumas provocados por Serrano Rivera.

“El Departamento de Justicia llevará hasta las últimas consecuencias a todo conductor que, por su negligencia e imprudencia temeraria, le arrebate la vida a una persona. Este resultado responde al trabajo coordinado del Jefe de Fiscales, Juan Ramos García, junto al equipo de la Fiscalía de Caguas, en estrecha colaboración con la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses, quienes han laborado con rigor y compromiso para esclarecer estos hechos”, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La funcionaria agregó que el esclarecimiento del caso debe enviar un mensaje a todo aquel que pretenda evadir una escena criminal.

“Este caso no solo busca hacerle justicia a Armando Rodríguez Rodríguez y a su familia, sino que sirva como una advertencia firme a todo aquel que pretenda evadir su responsabilidad criminal”, destacó.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 12.4, cuando el sospechoso, de 23 años, que transitaba en una guagua Toyota 4Runner, color blanca y del 2007, impactó a Rodríguez Rodríguez, de 20 años, mientras se encontraba haciendo el enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos.

Serrano Rivera no se detuvo en el lugar del accidente.

Varios días después de los hechos Serrano Rivera compareció con un abogado al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, donde se amparó en su derecho a no declarar.

El vehículo fue ocupado para fines periciales.