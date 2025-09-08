Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón allanaron anoche -en busca de evidencia- una residencia aledaña a la casa de un sexagenario que se encuentra hospitalizado en condición delicada tras sufrir quemaduras por un incendio intencional reportado en la mañana del domingo.

El capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, no adealtó qué tipo de evidencia ocuparon.

Los hechos se reportaron en una residencia del sector La Morenita del barrio Guaraguao, en Bayamón, donde por motivos que aún no están claros, Luis Denizard Ortiz, de 64 años, fue agredido, atado y encerrado en su hogar el cual fue incendiado.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hombre sufre quemaduras tras incendiarse su casa en Bayamón

Denizard Ortiz recibió quemaduras en casi todo el cuerpo por lo que se encuentra recluido en la Unidad de Quemados del Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

La inspección de la escena los condujo hacia la casa del lado la cual fue allanada. El residente de la vivienda no se encontraba y es buscado para ser entrevistado.

El sargento Iván Madero, junto a su personal del Cuerpo de Bomberos, extinguieron el fuego. Se desconocen las pérdidas materiales.