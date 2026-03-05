Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Guayama, solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a un adolescente que despareció el 7 de febrero de un hogar localizado en la carretera PR-713 del barrio Villodas, del mencionado municipio.

José Ríos Díaz, de 17 años, fue reportado desaparecido el 27 de febrero por la trabajadora social, Norma Ramos Cuevas, ya que el joven salió del hogar y no regresó.

Ríos Díaz, fue descrito como de tez negra, cabello negro, ojos marrones, estatura de 5′6″ pulgadas y 110 libras de peso. Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta.

Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 y 2463.