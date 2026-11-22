Cierran carretera en Ponce por derrumbe
La vía afectada transcurre desde Montes Llanos hacia Pastillo-Tibes.
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El Municipio de Ponce informó que cerró al tránsito vehicular y peatonal un tramo de la carretera que baja del barrio Montes Llanos hacia Pastillo-Tibes por un derrumbe que provocó el colapso de parte de la vía y la pérdida de una porción de la superficie de rodaje.
Personal de la Policía Municipal de Ponce, de Inspección Municipal y de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMMEAD) acudió este domingo al lugar, acordonó el área y efectuó el cierre para proteger a residentes, conductores y peatones.
La Junta Comunitaria Montes Llanos Ponce, Inc. también alertó a los vecinos sobre el peligro en el tramo afectado.
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Entre las medidas de seguridad que deben ser observadas por residentes y visitante están:
- Utilizar vías alternas. Si transita habitualmente por esta carretera, planifique su recorrido antes de salir.
- Evitar transitar por el tramo afectado, tanto en vehículo como a pie. Siga las instrucciones del personal municipal.
- Manténgase fuera del perímetro acordonado. Evite acercarse al borde de la carretera, incluso para observar los daños o tomar fotografías.
- Indispensable tener las precauciones de noche y durante la lluvia. Reduzca la velocidad al transitar por las vías cercanas.
- Consulte la página oficial de Ciudad de Ponce para conocer las actualizaciones sobre el cierre.