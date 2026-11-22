El Municipio de Ponce informó que cerró al tránsito vehicular y peatonal un tramo de la carretera que baja del barrio Montes Llanos hacia Pastillo-Tibes por un derrumbe que provocó el colapso de parte de la vía y la pérdida de una porción de la superficie de rodaje.

Personal de la Policía Municipal de Ponce, de Inspección Municipal y de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMMEAD) acudió este domingo al lugar, acordonó el área y efectuó el cierre para proteger a residentes, conductores y peatones.

La Junta Comunitaria Montes Llanos Ponce, Inc. también alertó a los vecinos sobre el peligro en el tramo afectado.

Entre las medidas de seguridad que deben ser observadas por residentes y visitante están: