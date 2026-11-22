Un accidente de tránsito de carácter grave se reportó esta mañana en el kilómetro 11.3 en el expreso Cruz Ortiz Stella (PR-30), en Juncos.

Los hechos se reportaron a las 8:35 a.m. en los carriles que van en dirección de Juncos a Humacao, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según la información preliminar suministrada, un conductor de 26 años de edad resultó con heridas de gravedad, luego de chocar con una guagua marca Toyota Highlander, en circunstancias que aún son investigadas.

Debido a su condición de gravedad, el conductor fue transportado en ambulancia aérea al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Agentes adscritos a la División de Patrullas Autopista y Patrullas de Carreteras del área de Caguas, se encuentran a cargo de la pesquisa.