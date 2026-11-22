Una trifulca entre mujeres por el volumen de la música que escuchaba un grupo de personas dejó el saldo de dos hombres heridos de bala durante la madrugada de hoy, domingo, en los predios de una gasolinera localizada en la carretera PR-2 del barrio Espinosa, en Dorado.

Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a la 1:39 a.m., según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Los dos hombres de 32 y 48 años de edad, respectivamente y vecinos de Toa Alta, se encontraban compartiendo con un grupo de personas en los predios de la estación cuando se desató una pelea entre dos mujeres motivado por el volúmen alto de la música. Acto seguido, se escucharon varias detonaciones.

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El hombre de 32 años, recibió heridas de bala en la espalda, abdomen y hombros y el mayor en el pecho, por lo que quedaron recluidos en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. La condición de ambos es de cuidado.

La agente Yomaira Rodríguez Avilés, bajo la supervisión del sargento Hugo Fernández del CIC de Bayamón, se hizo cargo de la pesquisa.