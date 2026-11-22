El matrimonio que falleció en la mañana del sábado, tras ser impactados por una conductora en el kilómetro 41.3 de la carretera PR-3, en Luquillo, fue identificado como Cruz Torres Moreno Jr., de 57 años y María García Hernández, de 56, informó la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo.

El accidente se reportó cerca de un negocio cuando un vehículo marca Hyundai Elantra, color rojo y del año 2015, conducido por una joven de 19 años, perdió el control del volante por razones que se investigan e impactó la barrera de hormigón que divide las vías invandiendo el carril contrario donde chocó con la guagua Nissan Rogue, color negro y del año 2020.

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La conductora que ocasionó el accidente de carácter fatal fue trasladada a un hospital donde quedó recluida en condición estable.

Se le tomaron muestras de sangre para realizarle las pruebas toxicológicas correspondientes.

Torres Moreno era el decano de asuntos estudiantiles de la Escuela de Enfermería del Ponce Health Sciences University (PHSU), según publicó en Facebook la institución educativa.

“Con profundo pesar, la comunidad universitaria de Ponce Health Sciences University lamenta el fallecimiento del profesor Cruz Torres Moreno, decano asociado de Asuntos Estudiantiles de nuestra escuela de enfermería, así como el de su esposa María García. Recordamos con cariño y gratitud su dedicación a la enseñanza, su compromiso con nuestra institución y la huella que deja en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir con él”, indica un fragmento del mensaje.

La Ponce Health Sciences University lamentó el fallecimiento del profesor Cruz Torres Moreno, decano asociado de Asuntos Estudiantiles de la escuela de enfermería, en un accidente de tránsito en el que pereció también su esposa. ( Captura de Facebook )

A su vez, ofrecieron sus condolencias a sus familiares, seres queridos compañeros de labores y allegados.

“Nos unimos al dolor de sus familiares, amigos y compañeros, a quienes extendemos nuestras más sinceras condolencias y deseos de fortaleza, consuelo ante esta irreparable pérdida. Ambos descansen en paz”.

La investigación estuvo a cargo de la agente Itza Adorno, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, en unión con la fiscal Banessa Marcano Camis.