Un hombre fue asesinado y otros dos resultaron heridos de bala esta mañana, tras ser tiroteados hasta llegar a la intersección las calles Reina de las Flores y Rosa, en las parcelas Punta Palma, cerca de un negocio en Barceloneta, para evadir a los gatilleros.

Inicialmente, el Centro de Mando de la Policía fue alertado por el Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre tres hombres heridos de bala en el lugar y cuando llegaron los paramédicos se certificó la muerte de uno de ellos.

Surge de la investigación que a eso de las de las 6:10 a.m. tres hombres transitaban por la intersección de las carreteras PR-6684 y PR-682, en una camioneta Mazda B-2500, color rojo, registrada a nombre de Juan Ortiz Salgado, de 34 años, Randy Reyes Mediavilla y Ángel Reyes Vargas, ambos de 36 años, cuando fueron tiroteados.

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Aceleraron la marcha para evitar que los gatilleros les siguieran disparando y llegaron a la calle Reina de las Flores, donde fueron atendidos por paramédicos y otras unidades de primera respuesta.

Los tres fueron trasladados a diferentes hospitales y Ortiz Salgado fue declarado sin signos vitales en el hospital Manatí Medical Center. No se informó la condición de los sobrevivientes ni el motivo por el que fueron tiroteados.

La víctima tenía antecedentes penales por sustancias controladas.

Juan Ortiz Salgado, fue asesinado a balazos mientras transitaba por las parcelas Punta Palma, en Barceloneta. ( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.