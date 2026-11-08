Las autoridades exhortaron a los conductores a evitar transitar por la carretera estatal PR-31, a la altura de la salida 22, en Naguabo, debido a un golpe de agua que baja por el Río Blanco y afecta las condiciones de la vía.

El Municipio de Naguabo informó sobre la situación mediante una publicación en sus redes sociales, en la que advirtió que la carretera se encuentra en condiciones peligrosas y pidió a los ciudadanos mantenerse alejados del área.

«¡NO TRANSITEN POR ESTA VÍA!», enfatizó el ayuntamiento en su mensaje.

Asimismo, exhortó a los conductores a respetar las medidas de seguridad establecidas por el personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y evitar exponerse a situaciones que puedan poner en riesgo sus vidas.

«¡No arriesgue su vida!», reiteró el municipio.

Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre las condiciones de la carretera.