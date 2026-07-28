La agente Joyce Moody González, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, le solicitó a la ciudadanía información que ayude a la identificación y arresto del sospechoso del asesinato de Allan Sahel Cordero Rosario de 27 años y residente en Camuy, en medio de un asalto.

La víctima, que era empleado e hijo del dueño de la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, ubicada en la marginal de la carretera PR-2, en el barrio Cocos en Quebradillas, fue asesinado a balazos durante la tarde de ayer, lunes.

Según el informe policíaco, los hechos fueron reportados a las 4:00 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Cordero Rosario en el suelo herido de bala. Los paramédicos que acudieron al lugar, certificaron que el joven había fallecido.

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Las autoridades buscan a este hombre como sospechoso del asesinato de Allan Sahel Cordero Rosario, ocurrido en medio de un robo en una casa de empeño, en Quebradillas. ( Suministrada por la Policía )

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, capitán Carlos Vélez, indicó que los hechos ocurrieron presuntamente cuando el hombre entró y robó unas prendas e hirió de muerte al dependiente posiblemente al intentar impedirlo.

La fiscal Lucianne Sánchez Serrano, ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Se exhorta a la ciudadanía a que, de poseer cualquier información que ayude a la captura del hombre, se comunique a la línea confidencial con la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 878-4000 extensiones 1511 o 1512.