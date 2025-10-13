Un joven le disparó esta mañana al conductor del vehículo que le precedía en la fila del servicarro del restaurante El Mesón, ubicado en la carretera PR-3, en Humacao.

Según la investigación preliminar, a las 8:10 a.m. de hoy, lunes, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre detonaciones en el lugar.

El comisionado de la Policía Municipal de Humacao, coronel José J. García Díaz, explicó que cuando llegaron a la escena se encontraron con un hombre de 33 años, herido en el pecho en el interior de un vehículo marca Honda color gris.

Los policías municipales arrestaron al sospechoso que estaba sentado en el lugar y les entregó la pistola para la que tiene licencia de portación.

“Él se quedó sentado en una esquina y fue arrestado por los policías municipales. No puso resistencia y entregó el arma”, añadió García Díaz. El detenido tiene 23 años y quien es vecino de Yabucoa no ha hecho expresiones sobre lo sucedido.

Un conductor resultó herido de bala en la fila del servicarro del restaurante El Mesón, ubicado en la carretera PR-3, en Humacao. ( Suministrada )

El perjudicado fue atendido en el lugar por personal de emergencias médicas y quedó recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, en condición de cuidado.

Robert Arnold, adscrito a la policía municipal de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.