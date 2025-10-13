Un motociclista fue asaltado a mano armada durante la madrugada de hoy, lunes, en la avenida Manuel Fernández Juncos, frente a la plaza El Gandul en Santurce.

Los hechos se reportaron a eso de las 4:55 a.m. cuando, según el querellante, fue interceptado por un encapuchado que le disparó, hiriéndolo en las piernas.

Acto seguido, se apropió ilegalmente de una motora marca Tank, de color negro, la cual tenía un cajón color azul en la parte posterior.

Luego del asalto, el sospechoso huyó del lugar con rumbo desconocido.

El caso se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

El estado de salud del perjudicado no ha sido divulgado al momento, y la investigación continúa en su etapa inicial.