Los acusados de maltratar a una adolescente de 17 años, al presuntamente golpearla y restringirle la libertad, ya tienen cita para la vista preliminar.

Esta mañana se determinó en el Centro Judicial de Bayamón que el quinteto regresará a la Sala 604, presidida por la jueza Ethel G. Ruiz Fernández, el 19 de marzo y el 1 de abril a las 9:00 a.m.

Según la investigación policiaca, los imputados son el padre de la menor, Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años; su madrastra Suhely Rivera Guzmán, de 49 años; y las hermanastras de la víctima, identificadas como Richeily M. Carmona Rivera, de 30 años, Sheilyann Carmona Rivera, de 27 años, y Roselyn Carmona Rivera, de 24 años.

PUBLICIDAD

En enero, la adolescente escapó de su hogar, en el barrio Candelaria en Toa Baja y reveló que era encerrada en un cuarto de la casa bajo llave. En ocasiones, pasaba varios días sin comer y a punto de tener que hacer sus necesidades en cubos y botellas de agua.

El miércoles, 28 de enero la joven logró acceso a la terraza de la casa y se lanzó a una piscina para escapar hasta una farmacia, que queda en un centro comercial aledaño donde fue socorrida.

La investigación reveló que tanto el padre como las hermanastras tenían conocimiento del patrón de maltrato que ejercía la madrastra contra la menor de edad y no denunciaron los hechos ante las autoridades.

Los fiscales Gabriel Redondo y Gretchen Camacho Rossy presentaron un total de 15 cargos contra criminales los integrantes de la familia. El juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto en los delitos imputados, e impuso una fianza total de $200,000.

El Departamento de la Familia (DF) asumió la custodia ratificada por un tribunal de la menor, que se encuentra en “buen estado de salud, protegida y recibiendo las ayudas correspondientes”.

A su vez, se exhortó a la comunidad en general a que denuncie cualquier sospecha de negligencia o maltrato para activar las herramientas disponibles para ayudar, no tan solo a los menores, sino a todo el componente familiar.

Puede comunicarse con la línea directa de referidos de maltrato a menores, personas de edad avanzada y adultos con impedimentos al teléfono (787) 749-1333 o al 1-800-981-8333.