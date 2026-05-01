Al reiterar que se le denegará el nombramiento de abogados especialistas en pena de muerte ante la decisión de la Fiscalía federal de no buscar ese castigo por el asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez, la jueza federal María Antongiorgi Jordán cambió la fecha del inicio del juicio contra el exponente de música urbana, CDobleta, y otros nueve acusados.

El juicio estaba pautado para iniciar el 3 de agosto. Con el cambio, ahora será el 28 de septiembre.

Surge del expediente judicial que la jueza del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey determinó el cambio de fecha contra CDobleta, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez, así como Víctor J. Pérez Fernández, David A. Isaac Febus, Jan C. Dalmau Román, Charlie J. Dalmau Román, Luis R. Perez Vizcarrondo, Samuel Santiago Delgado, Andyel González Sáez, Olvin O’neill Concepcion Tapia, y Daniel J. López Vega, para dar más tiempo a los abogados a prepararse.

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Específicamente, expuso que la decisión la tomó “para conceder a los acusados ​​tiempo adicional para prepararse para el juicio”.

La determinación la tomó el último día fijado para que aquellos acusados en el pliego, unos 56 en total, decidieran si acogían algún acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable.

Ninguno de los identificados para iniciar juicio a finales de septiembre accedió acoger un acuerdo de culpabilidad. Otros cuatro coacusados sí accedieron a declararse culpable, pero no figuran entre los líderes.

Por otro lado, el grupo de 10 acusados que iría a juicio se había quejado de que unieran aquellos imputados de la muerte del agente de la Policía con el liderato de la organización criminal. No obstante, la jueza no acogió sus argumentos y mantuvo el grupo preestablecido por la Fiscalía federal.

Según había detallado la Fiscalía, este primer juicio contra los 10 principales acusados se extendería por unos dos meses.

El resumen provisto por la Fiscalía en el documento en el que detalló cómo sería el juicio establece que este grupo está acusado de “conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, complicidad en delitos relacionados con sustancias controladas y complicidad en la posesión de armas de fuego para facilitar dichos delitos de drogas”.

Se destaca que, a cinco de los coacusados, específicamente CDobleta, Pérez Fernández, González Sáez, Concepcion Tapia, y López Vega están imputados por la muerte del policía, registrada en horas de la madrugada del 29 de marzo de 2024, cuando el agente salió de trabajar y conducía en su vehículo personal por la avenida Román Baldorioty de Castro, en Carolina. Este observó a varias personas transitando y disparando, por lo que decidió perseguirlos y notificarlo a sus compañeros de la Policía. En la persecución, murió baleado.

Este último grupo iba a ser juzgado bajo la pena de muerte. Pero, el pasado 10 de abril la Fiscalía presentó un documento para establecer que no solicitaría el proceso.