Heidy M. Marmolejo García, conocida como “La Diabla”, fue sentenciada a 120 años y tres meses de prisión por ordenar el asesinato de su expareja, Edgar Paul Tejada García, conocido en el género urbano como “El Ministerio”, y por intentar asesinar a Kelymi Angelí Cosme Feliciano, la entonces pareja de la víctima.

El caso, que se prolongó por 13 meses en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, culminó en noviembre de 2025 cuando Marmolejo García se declaró culpable de haber planificado el asesinato de Tejada García.

Tejada García fue asesinado el 29 de octubre de 2022, tras un plan elaborado por Marmolejo García junto a Giovann J. Stella Laboy y Giovanni Maldonado Ortiz. Este último se declaró culpable y testificó contra la mujer durante el juicio.

El testimonio de Maldonado Ortiz, presentado en la sala durante el juicio, reveló que Marmolejo García coordinó personalmente la muerte de Tejada García: lo contactó para ejecutar el plan, compró un arma y le ofreció dinero para cometer el crimen, aunque nunca le pagó.

Además de la condena por el asesinato de Tejada García, “La Diabla” cumple otra sentencia de 62 años de prisión por la muerte del comerciante Emmanuel Edmond. Marmolejo García conocía a Edmond desde los 17 años, cuando él y su esposa la habían albergado en su hogar, y años después le alquiló una vivienda. Debido a la cercanía entre ellos, se presume que conocía el lugar donde Edmond guardaba sus ahorros, a los que acudió junto a otra persona con intención de robar. El comerciante la habría sorprendido durante el robo, y Marmolejo García le disparó, causándole la muerte.