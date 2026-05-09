Dos personas resultaron heridos tras ser arrollados por un conductor, en hechos reportados anoche en la calle Ledesma del barrio Obrero en Arecibo.

Los perjudicados fueron identificados como Jorge Luis Angelucci Morales de 53 años, y Leonardo Javier Ortiz Rodríguez. Según informó la Policía, ambos hombres fueron arrollados por un Jeep Wrangler del 2007, conducido por Juan Francisco Román Delgado, de 75 años.

Alegadamente, Román Delgado perdió el control del vehículo e impactó a ambos peatones, los que quedaron pillados con la pared de una residencia. En la colisión, también impactó otro vehículo de motor que se encontraba estacionado en el lugar.

PUBLICIDAD

Se informó que Angelucci Morales resultó con heridas de gravedad. Éste fue atendido por técnicos de Emergencias Médicas y trasladado al Centro Médico de Río Piedras, mientras que Ortiz Rodríguez fue llevado a un hospital de la zona.

Del informe no se desprende si a Román Delgado se le hizo una prueba de alcohol o si el accidente se debió a algún percance de salud o desperfecto mecánico del vehículo.

El agente Pedro Ramos González, de la división de Patrullas de Carreteras de Arecibo investigó los hechos junto a la fiscal Yolanda Pitino Acevedo.