Un hombre de 27 años fue reportado como desaparecido en la zona de Carolina, luego de que se desconociera de su paradero desde el pasado miércoles.

La Policía informó que se trata de Adrián Leonel Machado Fournier. Este fue descrito como de tez blanca, cabello y ojos color marrón, cinco pies y cuatro pulgadas de estatura y 160 libras de peso. Como señas particulares, posee barba, bigote y un tatuaje de un corazón en el brazo derecho.

Segun se informó, “al momento de su desaparición, vestía un mahón azul largo, se encontraba sin camisa y llevaba consigo un bulto color negro con una guitarra”.

La Policía precisó que el hombre fue visto por última vez en Brisas del Parque Escorial, en Carolina.

Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 ext. 2464 o 2463.