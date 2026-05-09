Pillos rompen pared de joyería para robar miles en prendas
Era de concreto.
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Maleantes lograron robar en la madrugada de este sábado miles de dólares en joyas y relojes, tras romper una pared de concreto de la joyería Los Bravos, en Cidra.
Los hechos se reportaron a eso de las 4:30 a.m. en el negocio, localizado en la calle Vicente Muñoz Barrios.
El informe policiaco detalla que “alguien rompió una pared de concreto del negocio, obteniendo acceso al interior y apropiándose de múltiples artículos de joyería (cadenas en oro, pulseras, relojes y pantallas), los cuales fueron valorados en $24,100″.
Agentes adscritos al DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, continúan con la pesquisa.