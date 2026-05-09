Maleantes lograron robar en la madrugada de este sábado miles de dólares en joyas y relojes, tras romper una pared de concreto de la joyería Los Bravos, en Cidra.

Los hechos se reportaron a eso de las 4:30 a.m. en el negocio, localizado en la calle Vicente Muñoz Barrios.

El informe policiaco detalla que “alguien rompió una pared de concreto del negocio, obteniendo acceso al interior y apropiándose de múltiples artículos de joyería (cadenas en oro, pulseras, relojes y pantallas), los cuales fueron valorados en $24,100″.

Agentes adscritos al DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, continúan con la pesquisa.