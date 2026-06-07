Un hombre de 90 años se encuentra en condición grave luego de que el vehículo que conducía se desviara de la carretera e impactara la base de concreto de un semáforo en la carretera PR-2, en el tramo entre Mayagüez y Añasco, informó la Policía.

Según la investigación preliminar de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, el accidente ocurrió en el kilómetro 156.7 de la PR-2, a la altura del sector Luz Vista Verde. Las autoridades indicaron que Norberto Prosper Ríos, residente de Mayagüez, conducía un Mazda 3 color crema del año 2007 cuando, por circunstancias que son investigadas, se desvió hacia la isleta central que divide los carriles en direcciones opuestas.

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Tras desviarse de la vía, el vehículo impactó con la parte frontal la base de concreto de un semáforo, lo que provocó que Prosper Ríos sufriera lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo.

El conductor fue atendido en el lugar por personal de emergencias médicas y posteriormente transportado al Centro Médico de Mayagüez.

La investigación está a cargo del agente Vázquez, de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, junto a la fiscal Yanitza Negrón.