Un peatón murió durante la madrugada del domingo luego de ser arrollado mientras intentaba cruzar por una zona no peatonal del kilómetro 1.9 de la carretera 865, frente a la Farmacia San José, en Toa Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar realizada por agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, el accidente fue reportado a las 12:01 a.m. y ocurrió cuando una guagua Suzuki Vitara blanca del año 2008 transitaba por la vía. Por razones que aún son investigadas, el vehículo impactó con la parte frontal a un peatón que intentaba cruzar la carretera en un área con poco alumbrado y no destinada para el cruce de personas.

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A consecuencia del impacto, el peatón, cuya identidad no había sido establecida al momento del informe, sufrió heridas en distintas partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte en el lugar.

El conductor del vehículo fue identificado como Alejandro M. Negrón, de 20 años. Las autoridades informaron que se le realizó una prueba preliminar de aliento, la cual arrojó 0.0% de alcohol.

El fiscal Carlos Rodríguez ordenó la ocupación del vehículo como parte de la investigación.