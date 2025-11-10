Un hombre resultó con heridas en la cabeza al caer anoche de un vehículo todoterreno en Lajas.

El incidente, informó la Oficina de Prensa de la Policía, ocurrió a eso de las 8:40 p.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un incidente desgraciado con un “four track” en la carretera 116, km 12.3 en el mencionado municipio.

La investigación arrojó que el perjudicado, identificado como Daniel Damián Frank Nieves, conducía un “four track” cuando, aparentemente, perdió el control y dominio de dicho vehículo, cayendo al pavimento, terminando con lesiones en el área de la cabeza.

Personal de Emergencias Médicas Estatales lo transportaron a una institución hospitalaria. Su condición fue descrita como delicada.

El caso fue referido a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez.