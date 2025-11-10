Un ciclista resultó gravemente herido en la madrugada de hoy en el kilómetro 51.5 de la carretera PR-2, en Manatí, tras ser impactado por una motocicleta.

Según la investigación realizada por la agente Nisla Meléndez Otero, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, a eso de las 4:30 a.m., el conductor de la motora Suzuki Hayabusa, 1300, color blanco, identificado como Efraín Román Canales de 42 años, transitaba en dirección de Barceloneta hacia Manatí e impactó a un ciclista que transitaba en la misma dirección.

Como resultado del impacto, el ciclista quien no ha sido identificado “John Doe” cayó al pavimento, resultando con heridas de gravedad. Este fue transportado al hospital Manatí Medical Center. Su condición fue descrita como de cuidado.

Inicialmente se había informado sobre otro vehículo involucrado y posteriormente Román Canals aclaró que él fue quien lo impactó.

Este tiene la licencia vencida y el endoso para conducir motoras.

El motociclista también cayó al pavimento y resultó con lesiones leves.

Se le realizó la prueba para detectar alcohol en su organismo la cual fue negativa.

El caso fue consultado con la fiscal Carmen Santiago, quien ordenó ocupar la motora para fines de inspección.