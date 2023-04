La Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) verifica las cámaras de seguridad de un lugar de la isla, donde según confidencias fue visto Roy Luis Moreno Negrón, de 30 años, luego de que su lancha zozobrara durante la noche del martes pasado, a 4.5 millas naúticas al oeste de la isla de Culebra, para descartar o corroborar la información provista, como parte de los esfuerzos que se realizan para dar con su paradero.

También se indaga la posibilidad de que pudo haber abandonado la isla con otra identidad.

Mientras tanto, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), reanudó esta mañana la búsqueda con la colaboración de la División de Vigilancia Marítima del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción y voluntarios, a pesar de que no han encontrado pistas sobre Moreno Negrón, salvo la lancha virada el miércoles pasado, a seis millas náuticas de Cayo Lobos, en Fajardo.

PUBLICIDAD

El coronel Roberto Rivera Miranda, jefe del SAIC, sostuvo que también realizan gestiones con la Administración de Tribunales y el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico para actualizar los antecedentes penales que pesan en su contra.

“Vamos a ver unas cámaras de unos lugares donde alegadamente, según confidencias que bajaron, que él estaba en ese lugar después de desaparecido. Si es verdad que después de la desaparición fue visto, pues entonces cambia el panorama. Vamos a darle espacio a los investigadores que están desde temprano trabajando en eso”, explicó Rivera Miranda.

Además, se solicitaron unas órdenes judiciales para examinar el contenido de los teléfonos celulares de familiares y amigos, para corroborar su contenido y a proseguir las entrevistas en busca de localizar a la otra persona que navegaba en una lancha frente a Moreno Negrón.

“Que no vaya a haber unas comunicaciones como el caso de Arecibo de la Poza del Obispo. Está bajando una información, lo mismo que el caso de Arecibo y esperemos que no se haya jugado esa misma carta. Por eso ese récord criminal y esas alegadas convicciones son sumamente importantes”, subrayó Rivera Miranda.

El caso que se refiere el coronel es el de Harold Carrión Butter , de 23 años, quien se alegó había arrastrado por una enorme ola y se creía ahogado en la Poza del Obispo, del barrio Islote, en Arecibo y posteriormente se descubrió que lo había fingido todo para evadir un caso de violencia de género

Un gran jurado federal acusó el año pasado a Carrión Butter, a su madre y a su novia por conspirar para comunicar una falsa alerta de emergencia en el mar.

PUBLICIDAD

La acusación ocurre luego de que la Guardia Costera invirtiera sobre $1 millón en la búsqueda en alta mar.

En el caso de Moreno Negrón, el viernes pasado, al culminar el cuarto día de búsqueda la Guardia Costera cesó la búsqueda.

Su novia, Dangeli Nicole Quiñones, acudió ayer a las redes sociales para salir en su defensa tras las especulaciones que han circulado sobre las presuntas razones que rodean su desaparición.

“Sólo para dejar bien claro: Roy no tenía nada pendiente con la ley. Él cumplió con sus tres casos los cuales ninguno fue por narcotráfico, asesinato ni armas. Yo lo conocí justo luego de que el cumpliera...” escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

Quiñones, quien fue la última persona que conversó con Moreno Negrón por teléfono celular en medio del incidente, sostuvo que su novio terminaba una probatoria federal en noviembre, por tal razón, “no tenía que huir de nadie”.

Hoy su progenitora, Yazmín Negrón, regresó a la marina Puerto Chico, en Fajardo, para reintegrarse a los esfuerzos de búsqueda de su único hijo y llevó una imagen del Divino Niño Jesús que fue su primer regalo cuando nació, confiada en que será localizado.

“Yo sigo buscando a mi hijo y que Dios me lo devuelva, que sea su voluntad, que me lo devuelva como él lo haya decido, pero que por favor me lo devuelva”, expresó llorosa en un vídeo.

El bote será inspeccionado para detectar si confrontó desperfectos mecánicos.