El exrepresentante novoprogresista, Néstor Alonso Vega, culminó su sentencia en prisión el pasado 23 de octubre y ya solicita permiso de la corte para poder realizar un viaje que le obsequió su familia.

El convicto por corrupción se encuentra ahora en la etapa de cumplir los tres años de libertad supervisada que le impuso el juez federal Raúl M. Arias Marxuach el 23 de febrero de 2023.

Según una moción que se presentó en su expediente ayer, martes, “Alonso Vega solicita respetuosamente autorización para viajar del 24 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, en un viaje familiar organizado por sus parientes como regalo. Viajará con su esposa y los padres de ella, quienes los acompañarán durante todo el viaje. Como sabe el Tribunal, tanto el señor Alonso Vega como su esposa son ciegos”.

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La moción detalla que la familia se irá en el crucero Icon of the Seas de Royal Caribbean, el cual zarpa desde Miami, Florida.

“El señor Alonso Vega cumplirá todas las condiciones de supervisión y cualquier condición adicional que el Tribunal o la Oficina de Libertad Condicional consideren apropiadas. En concreto, entregará sus documentos de viaje a la Oficina de Libertad Condicional antes de partir, estará localizable por teléfono durante todo el viaje, no se desviará del itinerario y se presentará ante la Oficina de Libertad Condicional a su regreso, según se le indique”, detalla la moción.

El convicto exlegislador, de 41 años y con discapacidad visual, fue declarado culpable de nueve cargos de conspiración, robos mediante fraude al recibir comisiones ilegales (kickbacks) y obstrucción a la justicia. Fue arrestado en noviembre de 2020, en un caso similar al que se les achacó a los exrepresentantes María Milagros Charbonier y Nelson del Valle por inflar el salario de sus empleados para recibir una partida devuelta.

Según las autoridades federales, el exrepresentante aumentó el salario de uno de sus empleados entre abril de 2018 y septiembre de 2020 para recibir de vuelta la mitad del dinero incrementado. Se precisó que el incremento de salario de la “persona A”, como se le identificó en el pliego acusatorio al empleado, fue de $80,000 y que el entonces político recibió más de $40,000.

Incluso, durante el juicio, la “persona A”, quien resultó ser el asistente de Alonso Vega, testificó que utilizó diversos métodos para transferir las comisiones ilegales a los exrepresentantes. Entre ellos, utilizó la aplicación ATH Móvil, así como le llegó a pagar por medio de la cuenta de Home Depot del entonces legislador.

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Tras el veredicto, fue sentenciado por el juez federal Raúl M. Arias Marxuach el 23 de febrero de 2023 a cumplir 63 meses o cinco años y tres meses en prisión. Debido a las bonificaciones que reciben los presidiarios, la pena de prisión que cumplió se redujo a alrededor de tres años y medio de cárcel. Ahora, cumple su libertad supervisada.

Primera Hora publicó en septiembre pasado que Alonso Vega estudia en la actualidad una maestría en consejería de rehabilitación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.