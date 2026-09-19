A un mes para completar su sentencia de prisión, el convicto exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso Vega, se ha encaminado hacia un nuevo rol: la consejería.

Su nueva profesión salió a la luz este viernes, en una publicación oficial en la página de Instagram de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras. La misma estaba acompañada de una fotografía en la que aparece una mujer, que es empleada de la UPR, y el exrepresentante.

La publicación expone que están “tomando el pulso, hoy en el Tony’s, con la consejera y asesora académica, Dalila Luyanda, y Néstor Alonso, consejero en formación, comparten con estudiantes un espacio de expresión. Esta es la segunda actividad que permite a los estudiantes compartir sus experiencias y curiosidades de los servicios de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La primera de estas actividades fue el pasado jueves 10 de septiembre”.

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Primera Hora se comunicó con la portavoz de prensa del recinto universitario, Lorna Castro, quien informó que Alonso Vega “no es empleado nuestro de la UPR”.

Sostuvo que el exlegislador estudia una maestría en consejería de rehabilitación en la UPR.

“Estaba acompañando a la consejera en la actividad de interactividad con los estudiantes”, añadió.

Explicó que la actividad en la que participaba Alonso Vega se realiza “varias veces en el semestre para dar apoyo” a los estudiantes.

“La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, aclara que Néstor Alonso Vega no es empleado de la Universidad ni ocupa una posición oficial dentro de la institución. Alonso Vega es estudiante a nivel graduado del Recinto de Río Piedras y su participación en actividades universitarias responde a su condición de estudiante y a su proceso de formación académica. Reiteramos nuestro compromiso con la formación académica y profesional de nuestros estudiantes, dentro de las normas y procesos institucionales aplicables”, resumió la portavoz de prensa en declaraciones escritas.

El hecho de que Alonso Vega apareciera en la publicación generó comentarios en contra de la UPR, debido a la condena por corrupción pública que enfrentó el exlegislador.

“Interesante selección para compartir experiencias con estudiantes de Derecho”, fue uno de los varios comentarios destacados.

Primera Hora reportó ayer que Alonso Vega se encuentra interno en una casa media, listo para salir en libertad el próximo 25 de octubre, según surge de su expediente en el Negocio Federal de Prisiones (BOP, en inglés).

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En una casa media, las personas pueden salir a estudiar, trabajar o compartir con sus familiares durante el día, pero deben regresar a pernoctar en las noches.

El convicto exlegislador, de 41 años y con discapacidad visual, fue declarado culpable por nueve cargos de conspiración, robos mediante fraude al recibir comisiones ilegales (kickbacks) y obstrucción a la justicia. Fue arrestado en noviembre de 2020, en un caso similar al que se les achacó a los exrepresentantes María Milagros Charbonier y Nelson del Valle por inflar el salario de sus empleados para recibir una partida devuelta.

Según las autoridades federales, el exrepresentante aumentó el salario de uno de sus empleados entre abril de 2018 y septiembre de 2020 para recibir de vuelta la mitad del dinero incrementado. Se precisó que el incremento de salario de la “persona A”, como se le identificó en el pliego acusatorio al empleado, fue de $80,000 y que el entonces político recibió más de $40,000.

Incluso, durante el juicio, la “persona A”, quien resultó ser el asistente de Alonso Vega, testificó que utilizó diversos métodos para transferir las comisiones ilegales al exrepresentantes. Entre ellos, utilizó la aplicación ATH Móvil, así como le llegó a pagar por medio de la cuenta de Home Depot del entonces legislador.

Tras el veredicto, fue sentenciado por el juez federal Raúl M. Arias Marxuach el 23 de febrero de 2023 a cumplir 63 meses o cinco años y tres meses en prisión. Debido a las bonificaciones que reciben los presidiarios, las penas disminuyen.

Cuando concluya la sentencia en prisión este próximo mes, deberá cumplir otros tres años de libertad supervisada.