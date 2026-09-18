El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso Vega, se encuentra interno en una casa media, listo para salir en libertad el próximo 25 de octubre, según surge de su expediente en el Negocio Federal de Prisiones (BOP, en inglés).

El convicto exlegislador, de 41 años y con discapacidad visual, fue declarado culpable por nueve cargos de conspiración, robos mediante fraude al recibir comisiones ilegales (kickbacks) y obstrucción a la justicia. Fue arrestado en noviembre de 2020, en un caso similar al que se les achacó a los exrepresentantes María Milagros Charbonier y Nelson del Valle por inflar el salario de sus empleados para recibir una partida devuelta.

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Según las autoridades federales, el exrepresentante aumentó el salario de uno de sus empleados entre abril de 2018 y septiembre de 2020 para recibir de vuelta la mitad del dinero incrementado. Se precisó que el incremento de salario de la “persona A”, como se le identificó en el pliego acusatorio al empleado, fue de $80,000 y que el entonces político recibió más de $40,000.

Incluso, durante el juicio, la “persona A”, quien resultó ser el asistente de Alonso Vega, testificó que utilizó diversos métodos para transferir las comisiones ilegales al exrepresentantes. Entre ellos, utilizó la aplicación ATH Móvil, así como le llegó a pagar por medio de la cuenta de Home Depot del entonces legislador.

Tras el veredicto, fue sentenciado por el juez federal Raúl M. Arias Marxuach el 23 de febrero de 2023 a cumplir 63 meses o cinco años y tres meses en prisión. Debido a las bonificaciones que reciben los presidiarios, las penas disminuyen.

Ahora, cuando concluya la sentencia, deberá cumplir otros tres años de libertad supervisada.

El expediente no precisa en qué casa media el exrepresentante concluiría su condena en prisión. Solo expone que está en el condado de Miami-Dade, pero bajo esta jurisdicción están Puerto Rico, el sur y la zona central de Florida, así como las Islas Vírgenes estadounidenses.

En una casa media, las personas pueden salir a trabajar o a compartir con sus familiares durante el día, pero deben regresar a pernoctar en las noches.