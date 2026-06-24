El hombre que falleció a principios de mes en medio de lo que se cree fue una discusión en un negocio de Caguas, identificado como Pedro Xavier Montañez Fernández, de 30 años, aparece registrado en el Tribunal federal como miembro de la ganga de narcotráfico de Nelson Torres Delgado, conocido como El Burro.

La notificación de su fallecimiento se la informó la Oficina de Probatoria Federal al juez Pedro Delgado Hernández, del Tribunal federal de Distrito, según consta del expediente del caso de El Burro.

Montañez Fernández fue asesinado en la madrugada del 5 de junio en el negocio El Nuevo Amanecer, localizado en la carretera PR-172, en Caguas.

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Surge del expediente federal que el 9 de junio el Instituto de Ciencias Forenses certificó que se trataba del convicto que era miembro del grupo de El Burro.

Montañez Fernández se declaró culpable de cargos de conspiración para traficar sustancias controladas y posesión de armas de fuego para cometer delitos vinculados al narcotráfico. Alcanzó un acuerdo con la Fiscalía federal, cuyos datos están sellados, en diciembre del 2020. Fue sentenciado a 90 meses de prisión y seis años de libertad supervisada, las que cumplía cuando fue asesinado.

De la ganga de El Burro se acusaron a 44 personas. El occiso figuraba en la posición número 13.

La acusación expone que el grupo traficó con sustancias controladas en áreas de Caguas, Aguas Buenas y Cidra, principalmente en residenciales públicos.