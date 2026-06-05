Las autoridades identificaron como Pedro Xavier Montañez Fernández, de 30 años, al hombre que fue asesinado esta madrugada en los predios de un negocio ubicado en Caguas.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a las 2:54 a.m. en la carretera PR-172, en el negocio El Nuevo Amanecer.

Las autoridades indicaron que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de la víctima, que residía en Caguas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, capitán Harry Soliván Díaz, explicó que la teoría con mayor fuerza es la de una posible discusión en el interior del negocio.

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Tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas hace una década. Se desconoce la disposición del caso.

En la escena no se ocuparon armas de fuego, solo casquillos de un calibre.

Sobre el hombre de 39 años, que resultó herido de bala en los mismos hechos, el capitán explicó que su condición es estable y será entrevistado para conocer si está o no vinculado con lo sucediso.

Se identificó una cámara de seguridad y una vez se obtenga la orden para su inspección se extraerían las imágenes si es que estaba operando.

La agente Agnes Joan Ortiz Sepúlveda, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, estuvo a cargo de la pesquisa junto al fiscal Amed Rivera Millán.