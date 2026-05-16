La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (ICF) confirmó la identidad de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en la estación de bombas de Sabana Llana, en Río Piedras.

La víctima fue identificada como Adrián Leonel Machado Fournier, de 27 años, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares.

De acuerdo con el ICF, la identificación fue realizada por una odontóloga forense mediante la comparación de radiografías dentales tomadas en vida con las obtenidas durante el examen post mortem.

Un familiar autorizado fue notificado del resultado este sábado.

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Las autoridades indicaron que los detalles adicionales del caso permanecen bajo confidencialidad, como parte del proceso investigativo en curso.