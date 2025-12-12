La Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor, del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), detectó un esquema fraudulento que ofrece $130,000 para “ayudar” a recuperar un premio de $650,000 de un banco en Inglaterra, que utiliza el nombre de la gobernadora Jenniffer González Colón para darle credibilidad.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, abundó que los inspectores descubrieron el fraude mediante email blast, en el cual usa el nombre de González Colón como suscribiente en un intento de que las posibles víctimas lo validen.

El mensaje indica que la persona ganó un premio de $650,000 en efectivo de una entidad (Ovabay Credit Union) con sede en el Reino Unido y que el mismo fue para 10 gobernadores.

PUBLICIDAD

Parte del mensaje lee: “me gustaría que me ayudaran a recibir el dinero del premio del banco del Reino Unido donde fue depositado… Les daré el 20% del dinero si pueden ayudarme… quiero evitar pagar el 50% al gobierno. Les daré los datos del banco en el Reino Unido donde está depositado el dinero. Ayúdenme a recibir los fondos”, se informó en un comunicado de prensa.

“Este es un mensaje totalmente fraudulento dirigido a que la persona conteste y provea datos personales, como nombre, dirección y hasta número de cuenta bancaria, entre otra información sensitiva. El esquema está enfocado en hurtar esos datos para perpetrar robo de identidad. Recomendamos a todos los consumidores que han recibido este correo electrónico a descartar el mismo, a no contestar de ninguna forma”, detalló el funcionario.

A su vez, hizo un llamado a cualquier persona que haya recibido el correo electrónico a que se comunique con el DACO a través las páginas oficiales en las redes sociales (DACO a tu favor), así como en daco.pr.gov.

“Durante la pasada década hemos observado un histórico incremento en la actividad delictiva asociada con la elaboración y ejecución de sofisticados sistemas de fraude utilizando plataformas digitales como correos electrónicos y textos, entre otros. Con la llegada de los algoritmos de inteligencia artificial, estos se han vuelto más sofisticados y difíciles de corroborar su validez”, agregó.

El diciembre de 2022, DACO, bajo la dirección de Torres Montalvo, creó la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor con el fin de mantener al consumidor alerta sobre nuevas plataformas de fraude.