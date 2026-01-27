El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Lcdo. Hiram Torres Montalvo, alertó hoy a la ciudadanía sobre un nuevo esquema de fraude electrónico que utiliza correos falsos con artes gráficas y logotipos casi idénticos a los de la empresa Microsoft, con el objetivo de inducir a los consumidores a divulgar información personal y financiera sensible, como datos bancarios, direcciones y fechas de nacimiento, mediante enlaces fraudulentos.

La nueva modalidad fue detectada por la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor de la agencia, que entiende que se desarrolló utilizando algoritmos de inteligencia artificial, por lo detallado del mensaje.

PUBLICIDAD

El esquema consiste en el envío de un correo electrónico indicando que es “una notificación relacionada a su cuenta de Microsoft y sus detalles de pago”.

Luego le solicita al consumidor “verificar y actualizar sus datos de pago” y proveen un botón (link) para que la posible víctima pulse el mismo.

“Ese enlace lleva al consumidor a una página donde solicitan datos específicos de sus tarjetas de crédito, dirección postal y fecha de nacimiento; en un claro intento de hurtar esa data para cometer fechorías”, comentó Torres Montalvo, en un comunicado de prensa.

El funcionario comentó que el correo electrónico está bien construido, y como utiliza una imitación casi idéntica del logo de la empresa de software Microsoft, aumenta la posibilidad de que el consumidor se confunda.

“Este es uno de los esquemas más sofisticados que hemos detectado en el DACO. Muchos ciudadanos utilizan cuentas de correo electrónico de Microsoft, así como programas de uso, incluyendo el tradicional Office”, explicó.

También, dijo que hay cuentas para ‘gamers’, como es el caso del XBox, entre otros, con esa modalidad.

“Por eso algunos podrían estar tentados a entrar al enlace que proveen, no lo hagan. Entren a su cuenta mediante un ‘browser’ y revisen. Pulsar el ‘link’ que proveen es la puerta para que estos criminales tengan acceso a sus dispositivos electrónicos”, añadió el secretario del DACO.

Como medida para evaluar la veracidad del ‘email’, peritos de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor sugirieron al consumidor revisar la raíz del mensaje, el nombre después de ‘@’ que lo envía. En este caso, ese correo es ij@agrobiosmart.com, no termina en Microsoft, lo que levanta banderas de alerta.

Para culminar, hizo un llamado a todos los consumidores que hubiesen recibido este correo electrónico a comunicarse con la agencia a través las páginas oficiales en las redes sociales de Facebook, Instagram y ‘X’ (DACO a tu favor), al igual que el portal del departamento en la Internet: www.daco.pr.gov.

Para más información sobre esta iniciativa, puede visitar www.daco.pr.gov Si necesita información adicional o desea presentar querellas, los consumidores pueden comunicarse al (787) 722-7555, visitar sus 5 regiones o acceder a www.daco.pr.gov o seguir las redes sociales del DACO bajo @dacoatufavor.