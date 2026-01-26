El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) conformó la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor, que tiene como propósito identificar acciones de estafa a través de medios electrónicos.

De acuerdo con el secretario de DACO, Hiram Torres Montalvo, “el norte de la Unidad”, que se creó mediante orden ejecutiva y está adscrita a la oficina del secretario, “es identificar posibles ‘scams’ (fraudes) y reportarlo, de manera rápida, al consumidor para que esté en alerta y así evite convertirse en una víctima de estos elementos criminales”.

Torres Montalvo repasó que, en los últimos años “hemos experimentado un crecimiento acelerado en las diferentes modalidades de fraude. Esto va desde las llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, y más recientemente hemos visto un incremento en estas modalidades, pero utilizando lo que es la inteligencia artificial, que va desde copiar voces, fotografías, videos e imágenes”.

Reiteró que las víctimas que más salen perjudicadas por esos fraudes son “nuestros adultos mayores”.

Detalló que, bajo la plataforma IC3 (Centro de Quejas de Crímenes Cibernéticos) del FBI, que se utiliza para reportar los casos de fraude, en el caso específico de Puerto Rico, recoge unas 1,500 víctimas para el año 2024, con pérdidas económicas estimadas en $33 millones.

“Y hay que hacer hincapié en que esta estadística probablemente no cubra la totalidad de los casos, porque muchas de las víctimas, por vergüenza y por el qué dirán los demás, no reportan estos casos ni a la Policía de Puerto Rico ni al IC3. Así que podría haber muchísimos otros casos”, sostuvo.

A nivel federal, según la Comisión Federal de Comercio (FTC, por siglas en inglés), se perdieron $12,500 millones en el 2025 a través de esas modalidades de fraude.

También el Gobierno es víctima

Agregó que el gobierno tampoco escapa a esos fraudes, pues “algunas de estas modalidades incluyen llamadas telefónicas y mensajes de texto haciéndose pasar (por ejemplo), por personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, AutoExpreso, LUMA o cualquier otra entidad del gobierno”, y las personas, creyendo que es el gobierno quien les llama, “terminan haciendo el pago, enviando el dinero o compartiendo información personal o privilegiada que más adelante los convierte en víctimas de robo de identidad”.

El secretario aprovechó el momento para reiterarle al público que “ninguna agencia del gobierno de Puerto Rico llama para estar solicitando pagos por teléfono ni envía mensajes de texto pidiendo que usted envíe dinero”.

¿Qué harán?

Torres Montalvo indicó que la nueva unidad “contará con los recursos tecnológicos disponibles, al igual que el personal técnico necesario para monitorear las redes sociales, principal plataforma para esos esquemas, al igual que correos electrónicos y mensajes de texto”.

Agregó que, “una vez identificado un posible ‘scam’ (fraude), el equipo especializado de la unidad corrobora que el mismo sea fraudulento y entonces lo hacemos público a la prensa para que el consumidor pueda evitar caer en los mismos”.

“Esta Unidad es una ‘preintervención’, dirigida a evitar que el ciudadano caiga en estos esquemas”, insistió Torres Montalvo. “Esto es un ejercicio de educación y de prevención de parte de nosotros en ese compromiso que tenemos con fiscalizar y defender a nuestros consumidores”.

De acuerdo con el secretario, la Unidad trabajará en coordinación con la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés), cuyo director ejecutivo, Poincaré Díaz, fue parte del anuncio y lo calificó de “favorable para fortalecer la seguridad y concienciación del ciudadano”. Agregó que estaría trabajando en colaboración con la Oficina de Evaluación de Incidentes Cibernéticos, compartiendo toda la información que reciben de autoridades federales, para así “fortalecer esa concienciación y darle herramientas al ciudadano”.

Asimismo, el secretario sostuvo que se ha discutido la creación y funciones de la nueva unidad con las autoridades federales y planean establecer vínculos con personal de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía, “para asegurar que el consumidor esté enterado de las nuevas modalidades de fraude”.

También estuvo presente en el anuncio la procuradora de las personas de edad avanzada, la doctora Yolanda Varela Rosa, quien igualmente respaldó el anuncio y sostuvo que “representa una acción concreta, necesaria y oportuna ante una realidad que enfrentamos diariamente”, en particular los adultos mayores, quienes constituyen ya una tercera parte de la población de la Isla, y “continúan siendo una de las poblaciones más vulnerables” a esos fraudes.

En respuesta a preguntas de la prensa, el secretario indicó que ya personal de DACO hacía el ejercicio de “detectar a través de las redes sociales o porque nos llegaban llamadas o confidencias a través de los correos electrónicos de DACO” de esas modalidades de fraude. Explicó que, con la nueva unidad, estarían “formalizando, dando estructura, asignando funciones y asignando recursos del Departamento, ya bien sea para campañas educativas o para atender” esas situaciones de fraude.

El secretario también aprovechó el anuncio para exhortar a los ciudadanos a reportar cualquier situación de fraude a DACO. Sostuvo que, “la manera más efectiva de comunicarse con DACO no es a través del teléfono, sino a través de las redes sociales. Nosotros monitoreamos DACO a tu favor en Facebook, DACO Puerto Rico en Instagram, o el correo electrónico confidencia@DACO.pr.gov. Esa es la mejor forma de comunicarse con nosotros”.