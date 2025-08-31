El alcalde de Lares, Fabián Arroyo, quien conocía al pescador que murió en un accidente ocurrido el sábado en el lago Toa Vaca, en Peñuelas, expresó estar “sorprendido” con la tragedia y afirmó que la “Ciudad del Grito” está de luto.

“Acabo de hablar con su padre, acabo de hablar con la viuda. Son personas bien allegadas a este servidor, amigos, comerciantes. Su papá es un gran hojalatero. A ellos les gusta, tienen carros profesionales (de carrera). De verdad, gente humilde que se ha dedicado toda la vida a trabajar, (son) de los Vega de Espino”, comentó el alcalde en entrevista con Primera Hora.

Autoridades informaron en la mañana de este domingo que encontraron el cuerpo del pescador lareño que había desaparecido ayer en el lago villalbeño cuando un rayo impactó la embarcación en la que se hallaba en compañía de otro pescador.

“A eso de las 8:18 de la mañana, los buzos localizaron el cuerpo sin vida de Alexander Vega, de 48 años, residente de Lares”, indicó, por su parte, Danny “Dan” Santiago, alcalde de Villalba.

Varios equipos de rescate participaron en la búsqueda. ( Suministrada )

La esposa del fallecido y el padre del occiso identificaron el cuerpo en el lugar.

Según versiones del incidente, Vega saltó al agua al momento de la descarga eléctrica, pero no salió a flote nuevamente. Mientras que su acompañante, identificado como Jonathan Rivera Pérez, resultó con heridas en ambas manos, aunque se informó que estas no eran de gravedad.

Familiares del desaparecido se trasladaron al lugar tras enterarse del incidente, con la esperanza de que se lograra su rescate.

El lago Toa Vaca, el más grande de la Isla, es frecuentado los fines de semana por pescadores de toda la Isla, quienes tienen permiso para la pesca recreativa en el lugar.

El alcalde de Lares explicó que la pesca recreativa es una actividad con muchos seguidores en su pueblo.

“Nosotros en Lares tenemos el Club Lobinero Lareño, que aunque está en Quebradillas se llama así. Y también tenemos el Club de Caza y Pesca de Castañer. Al lareño le gusta pescar. Y estos jóvenes, pues, como todo, se fueron a pescar y, lamentablemente, ese rayo afectó… uno lo quemó, que tuve la oportunidad de hablar con el compañero, y este que, lamentablemente, no corrió la misma suerte y se ahogó”, expresó.

Arroyo aseveró que la noticia ha causado gran pesar en la comunidad lareña.

“Muy triste. Lares está de luto. Lares está de luto. Un joven, bueno, humilde, trabajador, que ya no está con nosotros”, afirmó.

El alcalde describió a Alexander como un joven comerciante, igual que sus padres, “que se dedicaba a distintos comercios allí en el pueblo, de reparaciones, hojalatería, guiar camiones, cositas así”.

“De verdad, gente humilde, es lo que te puedo describir. Lares está de luto”, insistió.

Agregó que ayer habló tanto con Santiago, como con el exalcalde de Villalaba, el senador Luis Javier “Javi” Hernández, y esta mañana otra vez recibió llamadas de ambos.

“Hablé con el alcalde, Dan, y me pasó a los muchachos que estaban allí, míos, porque estaban los de Manejo de Emergencias; yo envié a los de rescate para allá. Y después hablé con el papá, con Junior (Vega), que anoche tuve la oportunidad también (de hablar) con él, que es el papá del joven que falleció, y con la viuda. De verdad, algo muy triste, muy triste. Una pesadilla, una pesadilla”, comentó.

“Lo único que te puedo decir es que uno como alcalde quisiera tener palabras para decirles, pero no hay. Lo único que les dije es ‘voy pa la iglesia a orar por ustedes’. Voy camino a la iglesia, estoy dándole desayuno a mis hijos pa arrancar y orar por esa familia, pa ahorita encontrarme con ellos en la tarde”, agregó.

Arroyo indicó que, a eso de las 10:30 a.m., estaban esperando por fiscalía para llevar a cabo el procedimiento correspondiente y entonces enviar el cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).