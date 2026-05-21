El exlíder juvenil del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, no le respondió a la Fiscalía federal en el tiempo concedido si acogerá un acuerdo para declararse culpable por explotación sexual de menores, se revela en el expediente judicial.

Sin embargo, trascendió que su defensa pudiese reclamar problemas de salud mental como una manera para atenuar los cargos imputados. Los detalles se dan a conocer en las minutas de la última vista del estado de los procedimientos realizada el pasado martes.

Se dio a conocer en el expediente que Cedeño Gómez tenía hasta el pasado 15 de mayo para responder a la oferta que se le extendió para evitar un proceso judicial y acoger el acuerdo de culpabilidad ofrecido por la Fiscalía federal. La respuesta, sin embargo, nunca llegó, informó la fiscal Natalia Quiñones Cruz.

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El expediente da cuenta que el proceso de descubrimiento de prueba culminó.

Sobre las negociaciones de la declaración de culpabilidad, se destacó que “aún no se ha recibido respuesta, aunque el Gobierno (la Fiscalía federal) declaró que no se opondría a conceder al acusado tiempo adicional para responder, si fuera necesario”.

Luego, se pasó a exponer una posible teoría de dificultades mentales del acusado en el proceso. La revelación fue hecha por el abogado de defensa pública Jessica Earl.

Se informó que la letrada levantó inquietudes en torno a que esta representaba la primera ofensa de Cedeño Gómez.

“Además, informó que el especialista en atenuación asignado al caso ha comenzado las entrevistas con el acusado y sus familiares, y está recopilando documentación, incluyendo registros del Departamento de Educación. La Oficina del Defensor Público Federal aún no ha determinado si contratará a un experto en salud mental, ya que esta decisión generalmente se toma después de la evaluación inicial del especialista en atenuación”, trascendió.

Se añade que “el Tribunal observó el escaso progreso de la defensa hasta la fecha y enfatizó la necesidad de una gestión proactiva del caso dada la gravedad de los cargos. El Tribunal recordó a las partes que los asuntos que requieren acción judicial deben plantearse mediante moción y que cualquier demora en la obtención de registros de terceros debe abordarse con prontitud”.

La jueza federal Gina R. Méndez Miró citó a una próxima vista para el 22 de junio.

“En dicha audiencia, la defensa deberá informar si se contratará a un experto en salud mental y si la oferta de acuerdo de culpabilidad se ha discutido completamente con el acusado. El Tribunal también espera aclaraciones sobre el estado de los materiales de atenuación y cualquier negociación pendiente”, se dejó establecido.

Cedeño Gómez, a quien se le negó la fianza, fue apresado el jueves, 12 de febrero, por cargos de coacción y seducción de un menor o intento, recepción de material pornográfico infantil y posesión de material pornográfico infantil.

El joven fue investigado y arrestado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tras denuncias recibidas en su contra.