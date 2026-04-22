La Fiscalía federal le presentó al exlíder juvenil del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, una oferta para que se declare culpable por explotación sexual de menores, se revela en el expediente judicial.

La oferta se dio a principios de este mes de abril y no se registra una respuesta de parte del acusado.

El abogado de defensa pública que se le designó a Cedeño Gómez, Jackson Boyd Whetsel, “informó que aún no ha revisado completamente las pruebas ni ha discutido su contenido con el acusado, por lo que no está en condiciones de determinar cómo procederá su cliente. Explicó, además, que necesita más tiempo para evaluar la posible sentencia del acusado, dado que se trata de una primera ofensa”, explica el expediente sobre la razón por la que no se fijó una postura sobre la posible negociación en una vista judicial.

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Una vista del estado de los procedimientos fue citada para el 15 de mayo.

De inmediato, la jueza federal Gina Méndez Miró, del Tribunal federal de Distrito en el Viejo San Juan, no fijó una fecha para que las partes culminen las posibles negociaciones sobre una declaración de culpabilidad.

Cedeño Gómez, a quien se le negó la fianza, fue apresado el pasado jueves, 12 de febrero, por cargos de coacción y seducción de un menor o intento, recepción de material pornográfico infantil y posesión de material pornográfico infantil.

El joven fue investigado y arrestado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tras denuncias recibidas en su contra.

Según la “queja” publicada en el expediente criminal, Cedeño Gómez contactó a un menor de siete años a través de la aplicación de Tik Tok, le preguntó si podían ser amigos, le indicaba que era “cute” y que quería recibir fotos de parte del menor sin camisa.

Además, se alega que el joven le cuestionó al menor si sabía qué era la comunidad homosexual y que el niño también podía pertenecer a la misma.

“Sólo soy un niño”, se expone que le contestó el menor.

La información fue entregada al HSI por los padres del menor el 7 de enero pasado, lo que desató una investigación en la que un agente se hizo pasar por el menor para continuar la conversación. Se alude que el joven del MVC envió fotografías y pidió comenzar a dialogar a través de Whatsapp. El documento judicial alega que las conversaciones privadas se tornaron más sexuales.

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“Quiero que veas mi pene, pero no te puedo llamar, por tus padres”, se alega que decía uno de los mensajes. También envió vídeos simulando sexo oral y presuntamente le indicó que eso le haría cuando se encuentren.

En las conversaciones que mantuvo Cedeño Gómez con el agente encubierto se pautó un encuentro, en el que el menor tendría que huir de la escuela.

Se informó que el día en que Cedeño Gómez fue intervenido por agentes federales, el pasado 12 de febrero, este “admitió que: Ha estado chateando con un menor de aproximadamente ocho años durante aproximadamente un mes y que sus conversaciones fueron sexualmente explícitas. Hablaron de tocarse y tener relaciones sexuales; coordinó un encuentro en persona con el menor con la intención de tener relaciones sexuales dentro de su vehículo, (y que) Cedeño Gómez tiene imágenes de pornografía infantil en su dispositivo celular y participa en un chat donde se comparte pornografía infantil”.

El documento fue firmado por la agente especial del HSI, Nicole Osterman.

Tras este arresto, el MVC suspendió sumariamente a Cedeño Gómez de sus cargos en la colectividad. Además, fue expulsado del Internado Legislativo Jorge Ramos Comas.